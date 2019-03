Wie sich Freytag & Berndt fit für die digitale Welt macht

Über weitere Projekte will Oppitz noch nichts verraten, nur so viel: „Ich glaube stark an die Verbindung von Print und Online.“ Dazu zähle etwa Augmented Reality (um digitale Elemente erweiterte Realität), wiewohl dies nicht einfach umsetzbar sei.

Im analogen Bereich arbeitet der Verlag an einem neuen Papier, das reiß- und wasserfest und zugleich ökologisch besser als herkömmliches Material ist.

Ausland

Viel zu tun also für die 60 Mitarbeiter in Österreich. Hinzu kommen Töchtergesellschaften in Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Spanien. Den drei auf Reisen spezialisierten Buchhandlungen in Wien und Bayern sollen keine weiteren folgen, zu schwierig ist laut Oppitz der Buchmarkt.

Über Umsatz und Höhe des Gewinns des Unternehmens, das im Besitz der Akademie der Wissenschaften und Paul Swarovski steht, verrät sie nichts.

Geschichte

Der erste Firmensitz wurde 1770 von den Cousins Carlo und Francesco Artaria gegründet. Mit dem 1879 gegründeten Kartenverlag Freytag & Berndt arbeitete der Kartenverlag Artaria eng zusammen und durch den Zusammenschluss mit Freytag & Berndt 1920 entstand dann die heutige „Freytag-Bernt und Artaria KG Kartographische Anstalt“.

Präsenz

Freytag & Berndt ist heute in Österreich Marktführer im Bereich Kartografie. Neben dem Stammsitz in Wien Liesing befindet sich im niederösterreichischen Wolkersdorf das Lager. Dort werden die hauseigenen Produkte, aber auch etwa jene vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Lonely Planet oder Time Out produziert. Gedruckt wird extern.