Wie sich Faymann sanft von Merkel löst

Nach wie vor haben Österreich und Deutschland in Brüssel oft gemeinsame Interessen: Beide Länder stehen wirtschaftlich gut da, bei ihren Exporten profitieren beide von der Euro-Zone.

Auf dem Gipfel unterstützte Faymann Merkel darin, dass es Hilfsgelder für Krisenländer nur unter strengen Auflagen geben soll. "In wichtigen Detailfragen konnte die Kanzlerin auf Unterstützung von Österreich (und anderen) zählen", schreibt der Spiegel.

Allerdings ist Faymann in manchen Punkten offensiver, etwa bei den Eurobonds. Merkel bremst – wohl auch wegen ihres Koalitionspartners FDP, der sich gegen eine Schuldenunion stemmt.

Faymanns selbstbewusstes Auftreten in Brüssel hat eine Geschichte: Einige Zeit war er der einzige etablierte Sozialdemokrat unter den Euro-Regierungschefs. Das hat seine Position gestärkt. Nun hat er in François Hollande einen mächtigen Gesinnungsgenossen als Verbündeten, etwa beim Wachstumspakt, für den beide kämpften. Und am Ende Merkel überzeugten.