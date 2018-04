Wie sich die Arbeitslosigkeit verfestigt

Was kann die Politik tun? „Vorbeugen ist effizienter als heilen“, sagt Eppel. Am besten werde der „Nachschub“ in die Langzeitbeschäftigungslosigkeit unterbunden – mit Frühförderung, Verhindern von Schulabbrüchen, Gesundheitsvorsorge, altersgerechten Arbeitsplätzen. Fachliche Qualifizierung oder Beschäftigungsförderungen könnten je nach individueller Problemlage helfen. Für jene, die dauerhaft eingeschränkte Erwerbschancen haben, stelle sich nach der Abschaffung der Aktion 20.000 die „Frage nach Alternativen“.

Großes Potenzial birgt eine intensivere Betreuung durch die AMS-Berater. Keine Vermutung, sondern in der Praxis überprüft: Zwar mögen die Personalkosten dadurch steigen. Das wird aber budgetär mehr als aufgewogen, weil die joblose Phase kürzer ausfällt, weniger „Arbeitslose“ gezahlt wird sowie Steuern und SV-Beiträge reinkommen. Eppel: „In diesem Fall kann der Staat nicht mit Kürzungen, sondern mit Investitionen sparen.“