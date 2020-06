"MH 17" - Der Abschuss des OMV-Chefs

Kemler

Roiss

Kemler

Al Hashimi

IPIC

Wolfgang C. Berndt

Peter Mitterbauer

Trotzdem glaubte, endlich die "Smoking Gun" gegenzu haben. Das Präsidium des OMV-Aufsichtsrates leitete ein Untersuchungsverfahren ein. Nebensitzen dort, Finanzvorstand der, und, ein Freund des langjährigen ehemaligen ÖIAG-Aufsichtsratschefs

Intern und extern wurde hochnotpeinlich geprüft. Der internen Revision, die weisungsfrei gestellt wurde und nur dem Aufsichtsrat verpflichtet war, wurden die Wirtschaftsprüfer BDO und KPMG zur Seite gestellt.

Nach außen hin spitzte sich der Schlagabtausch um Roiss zu. Mitte Oktober gab der genervte OMV-Chef nach und bot seinen Abgang an. Kurz darauf war auch Kemlers Ablöse beschlossene Sache. Kemler sorgte wenige Tage später für Rätselraten, als er die Vertragsauflösung von Roiss vor Journalisten kryptisch mit einem "wichtigen Grund im Aktienrecht" erklärte. Seine Antwort auf die Frage, ob die Öffentlichkeit die wahren Gründe für den Roiss-Abgang also noch gar nicht kenne: "So können Sie das nennen".

Zu diesem Zeitpunkt kannte Roiss zwar ungefähr die Vorwürfe, nicht aber das Papier. Und Kemler hatte noch lange kein Ergebnis der Überprüfungen in der Hand. Das Gutachten wurde nämlich erst im Februar fertiggestellt. Und ist ein Persilschein für Roiss. Dem OMV-Chef wird bescheinigt, keine Verfehlungen irgendwelcher Art begangen zu haben.

Weder Roiss noch OMV waren zu einer Stellungnahme bereit. "Dem Aufsichtsrat wurden schwerwiegende Vorwürfe zugetragen, daher wurde umgehend eine Prüfung durch Rechts- und Forensik-Experten eingeleitet. Die Vorwürfe haben sich nicht bestätigt", lässt Kemler dem KURIER ausrichten. Der Aufsichtsrat sei verpflichtet gewesen, zu handeln. Das stimmt grundsätzlich. Untersuchungen aber als Druckmittel gegen einen unliebsamen Manager einzusetzen, noch bevor das Ergebnis vorliegt, könnte vielleicht die Staatsanwaltschaft interessieren.

Die Abu Dhabis machten sich nicht die Finger schmutzig und schauten der fragwürdigen Aktion gelassen erste Reihe fußfrei zu. Ihnen kann es nur recht sein, wenn Roiss geht. Sie würden sich gerne den Chemiekonzern Borealis zur Gänze einverleiben. Der Kunststoffhersteller gehört zu 64 Prozent der IPIC, 36 Prozent hält die OMV. Bei den Stimmrechten sind beide Eigentümer aber gleichberechtigt.

Roiss jedoch, der mit der IPIC ursprünglich gut konnte, stemmt sich seit Längerem gegen die Wünsche der Mitaktionäre. 2012 ging Roiss aus dem Borealis-Aufsichtsrat, dessen Spitze IPIC-Chef Khadem Al Qubaisi höchstpersönlich übernahm. Die Borealis ist eine der Cash-Cows der OMV und fährt mehr als 400 Millionen Gewinn ein. Roiss war in den 90er-Jahren als Geschäftsführer maßgeblich am Aufbau der Borealis beteiligt.

Zwar entscheidet der OMV-Chef nicht alleine über einen Verkauf der Borealis-Anteile, doch ein williger CEO würde die Sache für die Abu Dhabis wesentlich erleichtern. Hoch interessant, was IPIC-Finanzchef Al Hashimi im Dezember in Wien zum Kapitel Borealis sagte: "Für eine Transaktion braucht es einen glücklichen Verkäufer und einen glücklichen Käufer". Tja, ein glücklicher Verkäufer wäre Roiss mit Sicherheit nicht gewesen.

Lesen Sie am Montag, wie es bei der OMV weitergeht.