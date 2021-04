Wie Österreichs Konzerne um den Impfstoff rangeln

KTM habe im Betrieb die nötige ärztliche Infrastruktur und eine Impfstraße, es scheitere nur am Auftreiben des Impfstoffes. „Es gibt derzeit keinen Markt für Covid-19-Impfstoffe“, sagt Sigl. Es sei aber schwer zu glauben, dass es nicht genug Impfstoff gebe. Er glaubt, dass der logistische Aufwand nicht breit genug betrieben würde und Impfstoffe teilweise in Lagern liegen würden. Könnte auch in Betrieben geimpft werden, wäre das eine Win-win-Situation, sagt Sigl: „Das würde das öffentliche System entlasten und für eine schnellere Durchimpfung sorgen.“

Keine Reisetätigkeit

Probleme oder gar Chaos bei der internationalen Reisetätigkeit seiner Mitarbeiter sieht AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer – mit oder ohne Impfen – nicht. Der Grund ist simpel: Die Reisetätigkeit findet coronabedingt einfach nicht statt. Dabei wäre sie für die Kontakte zu den eigenen Standorten in China, Indien und Korea sowie zu den Kunden in aller Welt von enormer Bedeutung, betont der Top-Manager. Er hält es für eine „vorrangige Aufgabe“ der Politik, so rasch wie möglich zumindest die Geschäftsreisen wieder zu ermöglichen.