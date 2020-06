Wie man Reiche abschöpft

Ein Ökonom, der in den USA als "Rockstar" ( Financial Times) gefeiert wird – und das als Franzose? Dieses unwahrscheinliche Kunststück ist Thomas Piketty gelungen, einem 42-jährigen Professor aus Paris. Seit Kurzem liegt die englische Fassung seines 685-Seiten-Wälzers vor ("Capital in the Twenty-First Century") – und Piketty wird herumgereicht wie ein Star.Woher kommt der unerwartete Erfolg? Der Franzose hat einen Nerv getroffen. Datenreich analysiert er die Schieflage der Vermögen. Das Thema ist schon länger kein Steckenpferd der Linken mehr, sondern im Zentrum der Ökonomendebatte angekommen. Die Zahlen zeigen, dass in den 1980ern etwas aus dem Lot geraten ist. Seither klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinander. Neu ist, dass diskutiert wird, welchen Schaden die Schieflage verursacht. Sogar der als neoliberal verschriene Internationale Währungsfonds macht sich Gedanken über Umverteilung. Bisher galt: Reichtum ist als Ansporn wichtig – strebt der Einzelne nach mehr, bringt das allen Vorteile, weil der Wohlstand tröpferlweise durchsickert. Jetzt wird (mit Anklängen an Marx) diskutiert, ob sich der Kapitalismus selbst zerstört. Ist jemand so reich, dass er sein Geld nicht mehr sinnvoll ausgeben, sondern nur sparen und vererben kann, fehlt es im Wirtschaftskreislauf. Oder es fließt in hochriskante Wetten und Spekulationsblasen, beschwört also neue Krisen herauf.In den USA besitzt ein Prozent der Bevölkerung fast 35 Prozent des Vermögens. Nur noch 44 Prozent der Bürger zählen sich zum Mittelstand (2008 waren es 53). Die Zahl derer, die sich als Unterschicht fühlt, ist jedoch von 25 auf 40 Prozent gestiegen. Laut aktueller OECD-Statistik haben die Reichsten in den USA in den vergangenen 30 Jahren weltweit am stärksten zugelegt. Aber auch in anderen Industrieländern hat das reichste Prozent der Bevölkerung seinen Anteil am Gesamteinkommen deutlich vergrößert.