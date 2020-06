Wie geht es weiter in Athen?

Neue Demokratie (ND-Konservative) 18,85 Prozent 108 Sitze SYRIZA (Bündnis der Radikalen Linken) 16,78 Prozent 52 Sitze PASOK ( Panhellenische Sozialistische Bewegung ) 13,18 Prozent 41 Sitze Unabhängige Griechen (ANEL) 10,60 Prozent 33 Sitze Kommunistische Partei (KKE) 8,48 Prozent 26 Sitze Goldene Morgenröte (Faschisten) 6,97 Prozent 21 Sitze Demokratische Linke (DIMAR) 6,10 Prozent 19 Sitze

Wie wollen die Parteien, die das Sparpaket ablehnen, Griechenland aus der Krise führen? Mit teils absurden Vorstellungen: Die extrem rechten "Unabhängigen Griechen" etwa verlangen milliardenschwere Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg von Deutschland. Die Linke SYRIZA und die Kommunisten wollen alle Schuldenrückzahlungen einstellen oder zumindest jahrelang nicht erfüllen. Um mehr Jobs zu schaffen, solle der öffentliche Sektor ausgebaut werden – das wäre das Gegenteil von dem, was die EU verlangt. Die pocht auf eine massive Reduktion der Kosten im griechischen Staatsdienst.

Was wollen die Griechen – das Ende des Sparkurses oder in der Eurozone bleiben? Das Dilemma der Griechen: Sie wollen beides. Das aber ist unmöglich, der Pleitestaat hat gar keine Wahl. Nur wenn sich Athen an die mit der EU und IWF getroffenen Vereinbarungen hält und weiter seine Ausgaben kürzt, werden weitere Milliarden an Griechenland fließen. Ohne dieses Geld aber wäre das Land sehr bald bankrott. Es gäbe kein Geld mehr für Pensionen und Staatsbedienstete; Streiks, Unruhen, sogar der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung könnten folgen.

Was also muss Griechenland tun? Auch wenn es Neuwahlen geben sollte, muss spätestens im Juni eine neue Regierung in Athen stehen, denn dann muss die nächste Kürzungswelle beschlossen werden. Weitere 11 Milliarden Euro muss Griechenland in den nächsten zwei Jahren einsparen, um sein Ziel zu erreichen, bis zum Jahr 2015 wieder an die internationalen Finanzmärkte zu kommen.

Warum ist die extreme Rechte so stark geworden? Zusammen erzielten die beiden im Parlament vertretenen Ultra-Rechtsparteien fast 18 Prozent. Die "Unabhängigen Griechen" sammelten mit ihren anti-deutschen Ressentiments viele Proteststimmen, während die neo-faschistische "Morgenröte" regelrechte Hetze gegen Ausländer und Migranten betreibt. Ihr simples Rezept: Alle Migranten ausweisen, dann gäbe es keine arbeitslosen Griechen mehr.