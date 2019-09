Wie EZB-Chefin Lagarde im EU-Parlament "gegrillt" wird

Wie steht die Französin zu "Helikopter-Geld", also zur Idee mancher Ökonomen, die Zentralbank solle üppig Geld unter die Leute bringen, damit der Konsum angekurbelt wird? Sieht sie Chancen für eine Zinsanhebung? Welchen Beitrag kann die Europäische Zentralbank ( EZB) im Kampf gegen die Klimakrise leisten?

Das sind nur einige der Fragen, die vom Hearing der künftigen EZB-Präsidentin zu erwarten sind. Die ehemalige französische Finanzministerin Christine Lagarde, bis vor Kurzem Chefin des Internationalen Währungsfonds ( IWF) in Washington, musste sich am Mittwochvormittag einem zweieinhalb Stunden langen Hearing im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments stellen.

Lagardes Statement

In ihrem zehnminütigen Eingangsstatement meinte Lagarde, sie sei etwas "eingeschüchtert", vor dem EU-Parlament zu stehen. Damit gehe es ihr aber wie einigen der neuen EU-Abgeordneten, die ebenfalls hier seien mit dem Willen, zu "lernen".

Die Verantwortung vor dem EU-Parlament sieht sie als "Eckpfeiler der Währungsunion", zumal die Spitzenrepräsentanten der EZB nicht direkt gewählt seien, betonte Lagarde.

Um gleich einmal Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, die der Juristin fehlendes ökonomisches Wissen vorwerfen, schildert sie die Prioritäten, die sich in ihrem Lebenslauf ergeben hätten.

So habe sie als französische Finanzministern erfahren, wie wichtig Institutionen im Kampf gegen die Finanzkrise sind. Sie haben beim Währungsfonds mit Top-Ökonomen zusammengearbeiet, den IWF reformiert und "inklusiver" gemacht, unter anderem für Beiträge aus der Zivilgesellschaft geöffnet.

Drei Prioritäten

Lagarde nennt ihre drei Hauptprioritäten für die EZB: das seien Kommitment, Agilität und Inklusivität.

Das Festhalten am Mandat der EZB - das Gewährleisten stabiler Preise - sei entscheidend, um zu Wohlstand beizutragen. Rasches Reagieren sei notwenig, um die Herausforderungen für die Geldpolitik beantworten zu können und auf wechselhafte Bedingungen reagieren zu können. So sei aus dem Kampf gegen Inflation 2008 plötzlich ein Kampf gegen Deflation, also sinkende Preise geworden.

"Ohne innovative Maßnahmen wäre die Krise um vieles schlimmer ausgefallen." So rechtfertigt Lagarde die teilweise umstrittenen, so genannten unkonventionellen Maßnahmen, die ihre Vorgänger Draghi vor allem seit Mitte 2014 umgesetzt hat. So seien 11 Millionen Menschen neue Jobs sei dem Tiefpunkt 2013 geschaffen worden. Die faulen Kredite der Banken hätten sich halbiert.

Die lockere Geldpolitik sei weiterhin erforderlich. Aber am Horizont gebe es neue Herausforderungen, etwa den Kampf gegen die Klimakrise.

Unter Inklusivität versteht Lagarde die Kooperation der EZB mit außenstehenden Institutionen, etwa dem "Green-Assets-Netzwerk". Die EZB solle auch die multilaterale Zusammenarbeit fördern - etwa mit IWF, Weltbank, Welthandelsorganisation. Dieses multilaterale System sei "momentan bedroht".

In Diversität, also das Beschäftigen von Talenten mit unterschiedlicher Herkunft, Nationalität, Geschlecht und sexueller Orientierung sieht Lagarde Vorteile für das Management der EZB.

Die EZB solle sich nicht von den Märkten lenken lassen, müsse aber auf die Stimme der Märkte hören. Ebenso solle sie aber die Stimme der Menschen, der Zivilgesellschaft und der Bevölkerung, anhören.

Was genau ist "innovativ"?

Was genau versteht die künftige EZB-Chefin unter "innovativen Maßnahmen", will der deutsche Abgeordnete Markus Ferber wissen. Er erwähnt die Abschaffung des Bargeldes, Helikoptergeld oder die Umsetzung von negativen Zinsen, auch für Sparer. Dazu habe es nämlich unter ihrer Ägide beim IWF einige Studien gegeben.

Lagarde antwortet mit einem allgemein gehaltenen Rückblick: Vor der Krise hätten sich viele Beobachter die Maßnahmen nicht vorstellen können, welche die EZB schließlich umsetzte. "Was sind die Bedrohungen? Was sind die angemessenen Instrumente? Was sind die Kosten-Nutzen-Rechnungen?" Das müsse sich nicht nur die EZB bei jeder Aktion fragen, sondern auch alle anderen Zentralbanken weltweit.

Mit einem skeptischen, unzufriedenen Kopfschütteln quittiert Ferber die ausweichenden Antworten.