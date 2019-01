Wie ein Tiroler Millionär Menschen bewegen will

„Ich will die Welt fitter machen“, sagt der Selfmade-Millionär. „Die Menschen haben immer weniger Zeit, aber zugleich auch höhere Ansprüche an ihren Körper.“ Die Entwicklung richte sich nicht nur an Spitzensportler (Golfer Markus Brier oder Boxweltmeisterin Christine Hammer sind Testimonials), sondern auch an all jene mit Muskelproblemen. „Nachdem ich meine Kinder in die Schule gebracht habe, trainiere ich selbst eineinhalb Stunden damit“, sagt der ehemalige Spring- und Dressurreiter.

Ab 2500 Euro netto

„Einige Tausend Stück“ von Easy Motion Skin seien bereits verkauft worden, der Preis liege ab 2500 Euro netto. „In naher Zukunft will ich davon 10.000 Stück im Jahr verkaufen“, sagt Jäger und hat dabei vor allem die USA und Asien im Visier. Die aufwendige Fertigung des Anzugs erfolge in Handarbeit in Thüringen.

Jäger hat bereits das nächste Projekt, das die Lebensqualität verbessern soll, in Arbeit. Dieses Mal geht es um Inkontinenz, ein zunehmendes Problem in einer alternden Gesellschaft. Eine spezielle Hose unterhalb der normalen Straßenkleidung soll die entsprechenden Muskeln so stimulieren, dass der Urin gehalten werden kann.