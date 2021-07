Wie ein Hackerangriff in der Realität aussieht

Nachdem das Opfer (in diesem Fall der fiktive Nutzer John Doe) die Datei an- und routinemäßig die Sicherheitswarnung wegklickt, scheint die Meldung "Your files have been encrypted" auf. Es wird Lösegeld gefordert und die Dateien sind unleserlich und verschlüsselt. Nachdem sich der Hacker einen Überblick über das Firmennetzwerk verschafft, übernimmt er die Kontrolle über die Schwachstellen des Opfers und nutzt diese aus.