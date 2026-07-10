Wie die Regierung das Lotto-Monopol weiterhin schützt

Geschätzte 40 Prozent der Österreicher spielen Lotto, das mit Abstand für Anbieter lukrativste Glücksspiel. Verständlich, dass die teilstaatlichen Casinos Austria (Casag) das Monopol ihrer Lotterien-Tochter nicht verlieren wollen. Die Neuvergabe dieser Lizenz wird zweifellos der spannendste Teil der Neuregelung des heimischen Glücksspiel-Marktes. Die derzeitige Lotto-Konzession läuft Ende September 2027 aus. Im Entwurf der Regierung, Basis für alle Konzessionsvergaben, ist die fixe Verlängerung bis Ende 2028 festgeschrieben. Sollte es bis zu diesem Stichtag allerdings keine rechtsgültige Neuvergabe geben, kann die jetzige Lizenz um bis zu weitere zwei Jahre verlängert werden. Es ist anzunehmen, dass alle unterlegenen Bieter – das können auch die Lotterien sein – die Vergabe der Lizenz bis zur letzten Instanz anfechten werden, weshalb mit einem langwierigen Verfahren zu rechnen ist. „Das würde bedeuten, dass der jetzige Konzessionär (die Lotterien) durch Einsprüche selbst seine Konzession verlängern kann“, konstatiert Oliver Schmerold, Österreich-Sprecher von Brightstar Lottery. Bestenfalls, für die Lotterien, um mehr als drei Jahre.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gerhard Deutsch Oliver Schmerold, Sprecher von Brightstar-Österreich

Der US-britische Lotto-Gigant, nach eigenen Angaben international die Nummer eins, begrüßt in seiner Stellungnahme den Entwurf grundsätzlich, doch es sollte „vermieden werden, dass Übergangsregelungen faktisch zu einer kontinuierlichen Verlängerung ohne Wettbewerb führen“. Brightstar will wie berichtet mit einem österreichischen Vertriebs- und Medienkonsortium ins Rennen gehen. Auch die weltweite Nummer fünf, die französische FDJ United, bereitet sich auf die Lotto-Ausschreibung des Finanzministeriums vor. Das habe mit der späten Ausschreibung zu tun, meint Casag-Sprecher Patrick Minar. Und sei eine Vorkehrung, „dass es ein Lotto-Angebot gibt, auch wenn der Vergabeprozess noch läuft“. Eine Sonderregelung fordern die Betreiber von Automaten-Casinos, dem „kleinen Glücksspiel“. Sie wollen bereits Anfang 2027 eine Lizenz für Online-Gaming, nicht erst neun Monate später, wenn die Konzessionen auslaufen.