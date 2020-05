Wie die FMA die Banker zwickt

2012 hat die FMA täglich zumindest ein Verfahren gegen Banker, Wertpapierdienstleister oder Unternehmer eingeleitet. Die Hälfte davon betraf Verletzungen der Meldepflicht, 1,3 Millionen Euro an Strafen wurden eingehoben.

Ins Schussfeld der FMA geriet im Vorjahr auch das unorthodoxe Firmenbeteiligungsmodell des Waldviertler Schuhproduzenten Heini Staudinger. Dieser wehrte sich allerdings öffentlichkeitswirksam. Das Verfahren ist offen. Die Aufseher betonen, sie würden nur das Gesetz vollziehen und könnten gar nicht anders.

Vor der Finanzmarktkrise aber nahm es die FMA mit ihrer Prüfungstätigkeit bei weitem nicht so genau. Meinl European Land (MEL) konnte seine Zertifikate jahrelang als Aktien an Kleinstanleger verkaufen, ohne dass die FMA mit der Wimper zuckte. Dass MEL ihren Sitz in Jersey und nicht in Wien hatte, war den Aufsehern bekannt. Immerhin mussten sie den Kapitalmarktprospekt prüfen, wo dies stand. Doch Anleger wurden darüber nie informiert.

Auch bei der Kärntner Hypo-Alpe-Adria-Bank übten sich die Aufseher im Wegschauen. Als diese Bank 2004 ihr Eigenkapital auf sonderbare Weise über Liechtenstein aufstockte, gab es keinen Protest. Erst 2006 haben Nationalbank und FMA dieses Vorgehen kritisiert und eine Rückabwicklung der Kapitalerhöhung verlangt. Angezeigt wurde die aber nicht. Erst nach dem Zusammenbruch der Hypo begannen die strafrechtlichen Ermittlungen. Die FMA, eigentlich als von der Politik unabhängige Behörde gegründet, stand in der Causa Hypo wohl im Einfluss der Haider-Politik. Auch heute noch wird der FMA-Vorstand nach den regierenden Partei-Farben besetzt.