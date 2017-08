Wie Deutschland den Diesel retten will

Rund die Hälfte aller in Europa zugelassenen Pkw sind mit Dieselmotoren ausgestattet. Weltweit sind es nur 14 Prozent. Schenkt man einer Studie der Schweizer Bank UBS Glauben, so sinkt dieser Anteil in den nächsten zehn Jahren auch in Europa auf nur noch 15 Prozent. Mit ein Grund ist der Dieselskandal. Deutschlands Autobauer und Politik versuchen dieses Szenario abzuwenden, geht es doch um eine Schlüsselindustrie des Landes. Aus diesem Grund treffen einander heute Branchenvertreter und Politiker von Bund und Ländern zu einem Krisengipfel in Berlin. Die Erwartungen sind überschaubar. Folgende Maßnahmen sind in Überlegung, um den Diesel wieder flott zu kriegen:

Software-Update

Weitere Millionen Diesel-Pkw der beiden jüngsten Generationen (Euro 5 und 6) erhalten wie schon bei zahlreichen VW-Modellen eine neue Software eingespielt, die den Schadstoffausstoß reduzieren soll. Problem ist, dass die langfristige Wirkung auf Motoren und Verbrauch unbekannt ist. Möglich und noch effektiver wären technische Lösungen. Die Kosten sind mit mindestens 1500 Euro je Fahrzeug jedoch deutlich höher. Daher ist diese Maßnahme im Gegensatz zu Software-Updates (die wohl auch in Österreich umgesetzt werden) vorerst wenig realistisch.

Verschrottungsprämie

Immer wieder kommen Vorstöße, wie zu Zeiten der Wirtschaftskrise 2009 den Eintausch alter Fahrzeuge mit einer staatlichen Prämie zu fördern. Damit wären weniger alte Stinker unterwegs. Vorstellbar sind auch Steueranreize oder Prämien für Hybrid- oder Elektroautos. Dazu kommen dürfte es aber nicht.

Bessere Motoren

Diesel-Motoren der Klasse Euro 6 sind seit 2014/2015 im Einsatz. "Rückblickend festgestellte Schwachstellen sind nicht mehr zukunftsrelevant", sagt Prof. Bernhard Geringer vom Institut für Automobiltechnik an der TU Wien. "Auf Basis intensiver Forschung sind vollständig umweltneutrale verbrennungsmotorische Antriebe darstellbar." Die problematischen Stickoxide seien mit dem SCR-System (Selective Catalytic Reduction, Abgasnachbehandlung) praktisch auf Null verringerbar.

"Bei Benzin und Diesel sind in den nächsten Jahren noch Verbrauchssenkungen von zehn bis 15 Prozent möglich", heißt es seitens der Salzburger Porsche Holding. BMW Österreich verweist zudem auf die neue Technik der Abgasrückführung (AGR). Auch diese werde helfen, bis 2030 die Diesel-Emissionen um 92 Prozent zu verringern. Stickoxide würden aber eine Herausforderung bleiben, gibt BMW zu.

Umweltschützer hingegen wollen den Diesel so rasch wie möglich ausbremsen. Und zwar mittels

Steuererhöhungen

Die niedrigeren Preise für Diesel-Kraftstoff sind einigen ein Dorn im Auge. "Die steuerliche Begünstigung ist ein Anreiz, sich für einen Diesel zu entscheiden", sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. Er plädiert für eine steuerliche Gleichbehandlung mit Benzinern.

Fahrverbote

Die schädlichen Stickoxide wirken sich vor allem in Städten negativ aus. Zahlreiche Politiker im In- und Ausland fordern Fahrverbote, zuletzt in Klagenfurt. In Graz sprachen sich in einer Befragung 2012 zwei Drittel der Bewohner gegen die Einführung von Umweltzonen aus. In Wien wollen die Grünen dazu im Herbst eine Studie präsentieren. In einigen Städten in den Niederlanden, Belgien oder Frankreich gibt es bereits Umweltzonen für ältere Diesel.

Zulassungsverbote

Stoßen Autos zu viele Schadstoffe aus, dürfen sie gar nicht mehr fahren. In der Vorwoche gab es erstmals ein Verbot, es traf 21.500 Porsche Cayenne, davon 427 in Österreich. Sie benötigen nun eine neue Software.