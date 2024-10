Wie ein Projekt Jugendlichen hilft, eine Lehrstelle zu finden

Die Unterstützung hört nicht bei der Zusage für die Lehrstelle auf. „Wir wollen beim Eintritt in den Lehrbetrieb helfen“, sagt Hartweger. Auch weil im ersten Lehrjahr die Drop-out-Rate am höchsten sei. Die Erfolgsquote betrage über 80 Prozent, so Hartweger. Derzeit werden an elf Standorten mehr als 600 Jugendliche betreut.

„Zentrale Maßnahme“

Die Lehre sei eine zentrale Maßnahme gegen Jugendarbeitslosigkeit, sagt AMS-Chef Johannes Kopf. Die ist zuletzt wieder gestiegen. Zuletzt waren 61.174 Personen unter 25 Jahre arbeitslos gemeldet, das sind 12,1 Prozent mehr als im August. Die Arbeitslosenquote sei bei Personen mit Lehrausbildung mit 5,6 Prozent deutlich geringer als bei Personen, die lediglich über einen Pflichtschulabschluss verfügen, bei denen sie fast 20 Prozent betrage, so Kopf.