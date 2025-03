Steirische Gebirgsgarnele: "Das Kobe-Rind unter den Shrimps"

Viele Schalentiere, die in den heimischen Supermärkten angeboten werden, sind tiefgefroren und stammen aus Übersee. Die Aquakulturen, die riesige Massen an Garnelen für die ganze Welt produzieren, standen in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik verschiedener Umweltorganisationen, wie etwa Greenpeace oder WWF.

Etwa, weil vielerorts natürliche Räume wie Küstenregionen oder Mangrovenwälder zerstört werden, um Zuchtbecken bauen zu können. Auch der präventive Gebrauch von Antibiotika ist in einigen Farmen notwendig, weil die hohe Dichte an Tieren das Bakterienwachstum fördert. Das Medikament gelangt häufig beim Wassertausch gemeinsam mit Chemikalien, die die Algenbildung verhindern, in die Umwelt. Auch die kurze Lebensdauer der Farmen von maximal fünf bis zehn Jahren wird kritisiert.

Auch der Tiefkühlwarenhersteller Iglo, dessen Marktanteil eigenen Angaben zufolge bei nur fünf Prozent liegt, bezieht seine Garnelen aus Zuchtbetrieben in Vietnam. Auf KURIER-Anfrage stellt das Unternehmen aber klar, dass in den Partnerbetrieben keine Antibiotika eingesetzt werden – weder präventiv noch therapeutisch.

Zur Sicherstellung verlässt sich das Unternehmen auf das Aquaculture Stewardship Council (ASC), das die Einhaltung gewisser ökologischer und sozialer Standards in unangekündigten Kontrollen untersucht. Betriebe, die das ASC-Siegel tragen, dürfen nur bestimmte Chemikalien verwenden wie etwa Rotenon oder Chlor.

Auch der Meeresfrüchte-Lieferant Yuu n Mee, der in mehreren heimischen Supermärkten gelistet ist, bezieht seine Garnelen aus Farmen in vietnamesischen Mangrovenwäldern. Aus KURIER-Anfrage verweist das Unternehmen ebenfalls auf das ASC-Siegel sowie auf ein staatliches Schutzprogramm für die Wälder.