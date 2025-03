Warum Rindfleisch aus Österreich im Supermarkt so teuer geworden ist

Seit 2020 ist der Preis für ein Kilo konventionelles Rind- und Kalbfleisch im Supermarkt um mehr als 2 Euro angestiegen und kostet mittlerweile 13,88 Euro, so die Zahlen der Agrarmarkt Austria (AMA) .

Das Fleisch von heimischen Rindern wird immer teurer. Und diese Entwicklung hält bereits seit mehreren Jahren an.

Schuld an der Teuerung ist die rückläufige Produktion, denn der Rinderbestand nahm hierzulande in den vergangenen Jahren kontinuierlich ab. Auch die Zahl der Schlachtungen ist rückläufig und verzeichnete seit 2015 ein Minus von 25 Prozent.

Einzig das Biofleisch wurde 2024 im Vorjahresvergleich günstiger und kostete 25,75 Euro. Der Preis war aber zuvor innerhalb von zwei Jahren um mehr als fünf Euro gestiegen.

30 Prozent teurer als noch im Vorjahr

Wie auch im Nachbarland Deutschland war der Preisanstieg in den vergangenen paar Monaten besonders groß. So koste ein Jungtier aktuell 20 Prozent mehr, eine Schlachtkuh sogar 30 Prozent mehr als noch im Vorjahr, so die Zahlen der ARGE Rind.

"Diese Preissteigerung beruht hauptsächlich auf der Preisentwicklung im europäischen Raum", sagt Werner Habermann, Geschäftsführer der ARGE Rind, dem KURIER. So sei die Rindfleischproduktion europaweit schon seit mehreren Jahren rückläufig.