Bittere Pleite eines bekannten österreichischen Garnelen-Züchters

Es ist kaum zu glauben, aber tatsächlich werden in Österreich Garnelen gezüchtet. „Die Salzburg Garnelen sind die die beste Alternative zu Garnelen aus dem Ausland. Minimaler CO²-Abdruck durch lokale Aufzucht – ohne weite Anreise – ohne Belastung von Natur und Mensch. Abholung direkt bei uns vor Ort oder bei verschiedenen Partnerbetrieben in Salzburg. Frisch gefangen, verarbeitet und in die gewünschte Portionsgröße verpackt. Frei von Antibiotika und fangfrisch“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Je nach Abnahmemenge, können wir euch unterschiedliche Preise bieten. Solltet ihr eine individuelle Abnahmemenge benötigen, die nicht in unseren Standardgrößen abgebildet ist, dann melde dich gerne bei uns.“

So kostet ein halbes Kilogramm frisch abgefischte ganze Garnelen und nicht entdarmt 45 Euro, ein Kilogramm das Doppelte.

Die Rede ist von der Salzburg Garnelen GmbH mit Sitz in Bergheim. Über ihr Vermögen wurde am Freitag aufgrund eines Eigenantrags ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Salzburg eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER.