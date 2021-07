Wettrennen um Antrieb der Zukunft

Beim Erzrivalen Audi kennt man die EU-Vorgaben, hat sich aber für so genannte Plug-in-Hybridautos entschieden, wo Benzin- und Elektromotor gleichberechtigt unter der Haube sind. Die Serienproduktion des rein elektrisch betriebenen A2 hat die VW-Tochter aus Ingolstadt ebenso abgeblasen wie den verstromten Sportwagen R8 e-tron. Beim letzten Wiener Motorensymposium sagte Audi-Chef Rupert Stadler: „Bei den nächsten Fahrzeuggenerationen, beginnend mit dem A3 ab Ende 2013, setzen wir klar auf die Plug-in-Hybrid-Strategie. Diese Technologie vereint das, was unsere Kunden sich am meisten wünschen: CO 2 -frei in der Stadt – und keine Reichweiteneinschränkung auf Langstrecken.“

Mercedes, bis 2004 die dominierende Marke im Premium-Segment, muss da selbstverständlich mitziehen, will man zurück an die Spitze. Bei den Mischantrieben weltweit führend ist allerdings Toyota – vor allem dank der Erfolge auf dem US-Markt mit dem Prius, der in den USA als Synonym für umweltfreundliches Fahren gilt.

Und Toyota will auch der Erste bei den Brennstoffzellen sein: Für Elektro-Autos mit größerer Reichweite setzt man dabei auf die Wasserstoff-Technologie statt auf Batterien. Bereits 2014 werde die Serienproduktion eines Toyota Prius mit Brennstoffzellen-Antrieb beginnen, ab 2015 soll das Auto in Japan, den USA und Europa vermarktet werden, hieß es dazu Ende letzten Jahres.

Für Europas Autobauer Nummer eins VW ist laut Chef Martin Winterkorn „die Elektromobilität nicht tot“. Allerdings will VW vorerst Käufer von kleineren Fahrzeugen in urbanen Gebieten ansprechen. So soll der Kleinwagen e-up (bis zu 150 Kilometer Reichweite) mit Jahresende in den Handel kommen, gefolgt 2014 vom E-Golf.