Wettbewerbshüter nehmen sich Baubranche und Apotheker vor

Die heimischen Wettbewerbshüter haben erneut einigen Branchen am Radar. Im 2017 aufgeflogenen Baukartell drohen höhere Strafen als einst Rewe (20,8 Millionen Euro) und Spar (30 Millionen Euro), ein zweiter Teilbericht zum Apothekenmarkt soll in wenigen Wochen veröffentlicht werden, kündigte BWB-Chef Theordor Thanner in der "Presse" an.

Deutlich mehr Absprachen

Im Baukartell dürften bei deutlich mehr Projekten Absprachen getroffen worden seien als bisher angenommen. "Es sind noch viel, viel mehr Projekte, davon gehe ich jedenfalls aus. Vielmehr wird die Zahl der Verfahren in den vierstelligen Bereich gehen", sagte Thanner laut Zeitung. Im Juli war von 800 Projekten die Rede. Sowohl die Höhe der Settlement-Beträge als auch die Geldbußen werden alles bisher da gewesene übersteigen.

Die 30 Millionen Euro Strafe, die Spar bezahlen musste, war die höchste bisher verhängte Geldbuße. Die Strafe bemisst sich nach dem Unternehmensumsatz und der Dauer des Kartellverstoßes. Beim Baukartell untersucht die BWB einen Zeitraum von über zehn Jahren.