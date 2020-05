Westbahn will wegen höherer "Schienenmaut" klagen

Wettbewerb - Der ÖBB-Konkurrent, der mit 11. Dezember den Zugverkehr zwischen Wien und Salzburg aufnimmt, überlegt eine neue Klage. Die drastische Erhöhung des Infrastrukturbenützungsentgelts (IBE) durch den Staat benachteilige die Westbahn, so deren Chef, Ex-ÖBB-Personenverkehrschef Stefan Wehinger, massiv. Die Kosten für das Halten an den Stationen steigen laut Wehinger um bis zu 60 Prozent, die Streckentarife um bis zu 12 Prozent.



Die ÖBB bekämen diese Kosten zumindest indirekt über die sogenannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen ersetzt. Die Westbahn - die auf der einzigen nicht subventionierten Strecke, eben der Westachse - fährt, bekomme keine Abgeltung. Die ÖBB weisen diese Darstellung klar zurück: die Erhöhung des Schienenbenützungsentgelts treffe die ÖBB-Personenverkehr AG auf der Westbahn im gleichen Ausmaß wie den Mitbewerber. In Summe geht es dabei für Wehinger um Mehrkosten von rund 1,5 Millionen Euro im ersten Jahr. Gegen die gemeinwirtschaftlichen Leistungen an die ÖBB läuft seit Oktober 2010 eine Klage gegen die Republik.