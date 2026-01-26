Westbahn will Wiener Neustadt zum zentralen Knotenpunkt machen

Eine gute Nachricht für Bahnfahrer und Pendler aus dem südlichen Niederösterreich: Die Westbahn plant zusätzliche Halte auf der Nord-Süd-Strecke und will den Bahnhof in Wiener Neustadt zur zentralen Drehscheibe machen. Fünf Mal täglich fahren die Westbahn-Züge von Wien bis nach Villach und wieder zurück - und das ab März mit einem fixen Stopp in Wiener Neustadt.

Erst im vergangenen Sommer hatten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) angekündigt, dass die Railjet-Xpress-Züge ab Dezember nicht mehr an dem Bahnhof im südlichen Niederösterreich halten. Ein Aufschrei von Pendlern und Politik folgte rasch.

Bürgermeister: "Schwächung ist ein Schlag ins Gesicht der Region"

"Der Hauptbahnhof ist nicht nur der Verkehrsknotenpunkt Niederösterreichs, sondern eine der zentralen Drehscheiben des gesamten öffentlichen Verkehrs in Österreich. Jede Schwächung dieses Knotens ist ein Schlag ins Gesicht der gesamten Region“, kritisierte Bürgermeister Klaus Schneeberger die Entscheidung der ÖBB damals.

Nun will der private Mitbewerber die Lücke füllen. „Mit dem neuen Westbahn-Angebot auf Südstrecke stärken wir Wiener Neustadt als Drehscheibe Richtung Wien und Villach. Von diesem neuen Angebot werden Pendler sowie alle Bahnreisenden auf der Südstrecke profitieren“, so Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Als einer der passagierstärksten Bahnhöfe Österreichs werde Wiener Neustadt damit als Drehscheibe im Fernverkehr auf der Südstrecke gefestigt. Die neue Westbahn-Verbindung stärke die Rolle des Bahnhofs als Knotenpunkt für Pendler, Reisende und Umsteiger aus der gesamten Region.