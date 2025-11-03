Westbahn fährt auf China ab: Das sind die neuen Triebwagen

Beim privaten Bahnbetreiber Westbahn um Hauptaktionär Hans Peter Haselsteiner wird ein neue Ära eingeläutet. Das Unternehmen präsentierte am Montag seine neuen Doppelstock-Züge „Panda“ mit 536 Sitzen vom chinesischen Hersteller China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Vier Garnituren wird die Westbahn in Kürze erhalten, die für zehn Jahre angemietet werden. Es gibt aber auch eine Kauf-Option. Dafür müsste die Westbahn rund 70 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Nachdem bereits Testfahrten mit einem Umfang von 300.000 Kilometern durchgeführt wurden, erwartet der Bahnbetreiber die EU-Zulassung der Züge noch im November. „Die Züge sind zur Hälfte chinesisch und zur Hälfte europäisch“, sagt Haselsteiner. „Viele Komponenten wie die Bremsen, die sicherheitsrelevant sind, stammen aus Europa.“ Die Züge wurden in einem ehemaligen Siemenswerk in China produziert.

„Bei der Bestellung von Zügen ist man Bittsteller, weil die europäische Industrie braucht vier Jahre, bis man einen Zug bekommt, das ist unzumutbar“, sagt Haselsteiner. „Wir haben auch ein Preisniveau erreicht, das den Markteintritt für Neulinge verunmöglicht.“ Im Gegensatz zu den Europäern können die Chinesen liefern und das mit hoher Qualität.