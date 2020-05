Westbahn: "Rechnung wird aufgehen"

Ein großes Problem sieht Haselsteiner in der Preisgestaltung. Die Westbahn müsse "die Preise nehmen, die die ÖBB vorgibt". Diese seien allerdings von der Kostendeckung weit entfernt, auch für den neuen ÖBB-Konkurrenten. Den ÖBB werden die Unterdeckungen mit den so genannten Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) abgedeckt. Über einen Zehnjahres-Vertrag erhält die Staatsbahn jährlich rund 600 Millionen Euro dafür, dass sie auch Strecken bedient, die sich nicht rechnen. Das gilt zur Zeit für alle Strecken außer der West-Achse.



Haselsteiner: "Das ist sicher eines der ganz großen Themen, die wir mit der Republik haben. Denn wenn diese GWL eine Subventionierung von Ticketpreisen ist, dann kann es keinen Wettbewerb geben." Eine Klärung dieser Frage werde es wohl, so Haselsteiner, "nur über eine Klage geben" können. Dann könnten allerdings die - in Österreich im Vergleich mit der Schweiz und Deutschland recht günstigen - Tarife in die Höhe gehen.