Westbahn: Neue Züge aus der Schweiz statt China

Die mehrheitlich private Westbahn kauft ihre neuen Züge doch nicht in China, sondern wieder in der Schweiz. Wie Westbahn-Miteigentümer Hans Peter Haselsteiner am Montag bekannt gab, werden 15 neue Garnituren beim Schweizer Hersteller Stadler bestellt. Der gesamte Kaufpreis liegt bei 280 Mio. Euro. Wie der Kurier berichtete, waren auch die chinesischen Bahnhersteller, China South Locomotive & Rolling Stock Corporation (CSR) und die staatliche CNR Corporation an dem Deal interessiert, was in der Branche für Aufsehen sorgte.