Westbahn ab Dezember 2020 mit Chinesen auf Schiene

Entgegen anderslautender Meldungen hat der chinesische Staatskonzern CRRC, der rund 45 Prozent Anteil am Weltmarkt hat, über Tochterfirmen schon längst in Europa Fuß gefasst. So hat die Tochterfirma CRRC Zhuzhou Locomotive Co. (CRRC ZELC), die ihre Europa-Zentrale in Wien unterhält, bereits im Mai 2017 eine Nahverkehrstriebwagengarnitur in Mazedonien ausgeliefert. In chinesischen Medien wurde sogar von einem „EU-Reisepass“ für den CRRC-Zug gesprochen. Der Auftrag wurde bereits 2014 erteilt, der Zug entspricht laut CRRC den höchsten Zertifizierungsstandards der EU.