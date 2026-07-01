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Wirtschaft

Top 10: Das sind die wertvollsten Marken Österreichs

Die Top-Unternehmen Österreichs sind zusammen 40,5 Mrd. Euro wert – Red Bull bleibt unangefochten die wertvollste Marke. Die vollständige Liste.
01.07.2026, 13:04

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Cans of Red Bull Energy Drink are displayed on a shelf in a supermarket

Zusammenfassung

  • Red Bull bleibt mit rund 20,1 Mrd. Euro unangefochten die wertvollste Marke Österreichs vor Novomatic (4 Mrd. Euro) und der Erste Bank (2,9 Mrd. Euro).
  • Die zehn wertvollsten Marken Österreichs steigerten ihren Gesamtwert auf 40,5 Mrd. Euro und damit um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
  • Bei der Nachhaltigkeit führen die ÖBB zum siebenten Mal in Folge vor Novomatic und Verbund, während der Verbund als einzige Top-10-Marke einen Markenwertrückgang verzeichnete.

Red Bull bleibt unangefochten die wertvollste Marke Österreichs. Mit einem Wert von rund 20,1 Mrd. Euro hält der Getränkehersteller den zweitplatzierten Glücksspielkonzern Novomatic mit einem Markenwert von rund 4 Mrd. Euro deutlich auf Abstand, zeigt die heurige Ausgabe der Markenwert Studie. Die Erste Bank schob sich mit einem Markenwertsprung von 26,6 Prozent auf rund 2,9 Mrd. Euro auf den dritten Rang. Die 10 Top-Marken sind zusammen 40,5 Mrd. Euro Wert.

Damit konnten sie laut dem vom European Brand Institute (EBI) vorgelegten Vergleich den Markenwert gegenüber dem zum Vorjahr um 3,8 Prozent steigern. Das übertreffe das nationale Wirtschaftswachstum und unterstreiche, dass starke Marken wirklich zur Stabilität beitragen, betonte Studienautor Gerhard Hrebicek am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Er fordert eine „österreichische Markenstrategie“ als „wichtigen Impuls“ für den Standort.

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Auf dem vierten Platz rangiert mit 2,8 Mrd. Euro Markenwert Spar, der wertvollste Lebensmittelhändler Österreichs konnte 4,9 Prozent zulegen. Es folgen die ÖBB mit 2,4 Mrd. Euro (plus 3,9 Prozent), Swarovski mit 2,3 Mrd. Euro (plus 2,3 Prozent) und Raiffeisen mit 2,1 Mrd. Euro (plus 3,8 Prozent).

Zwar verzeichnete der Verbund mit einem Minus von 10,6 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro den einzigen Markenwertrückgang, konnte dennoch Platz acht behaupten. Als einen Grund für das Minus nannte Hrebicek einen deutlichen Rückgang von Stromproduktion durch Wasser. „Wir sehen weniger strategisches Potenzial beim Verbund“, erklärte der Studienautor.

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XXXLutz rangiert mit rund 1,3 Mrd. Euro (plus 5,2 Prozent) auf dem neunten Platz, noch vor der OMV mit einem Markenwertzuwachs von 2,8 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro. Damit kehrte die OMV nach einem Rückgang im Vorjahr zu einem moderaten Wachstumskurs zurück.

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ÖBB top bei Nachhaltigkeit

Im Bereich Nachhaltigkeit sind die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bereits zum siebenten Mal in Folge die Nummer eins. Novomatic und Verbund vervollständigen die Top 3. Die ÖBB seien ein „Paradebeispiel, wie Nachhaltigkeit in die DNA eines Unternehmens integriert werden kann“, sagte Hrebicek. „Nachhaltigkeit stärkt den Markenwert“ und „zahlt sich aus“, fügte er hinzu.

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Agenturen, kurier.at, dw  |   |  Aktualisiert vor 15 Minuten

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