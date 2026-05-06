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Die aktuelle Milliardärsliste von Forbes umfasst weltweit 3.428 Unternehmer, Investoren und Erben – rund 400 mehr als im Jahr 2025. Dem Magazin zufolge kam in den vergangenen zwölf Monaten täglich mehr als ein neuer Milliardär hinzu. Das Gesamtvermögen aller gelisteten Personen beläuft sich auf 20,1 Billionen US-Dollar, wobei das durchschnittliche Vermögen eines Milliardärs bei 5,8 Milliarden US-Dollar liegt. Die Vereinigten Staaten stellen mit 989 Personen die meisten Milliardäre und erreichen damit ebenfalls einen Höchststand. Angeführt wird die Liste von Elon Musk, dessen Vermögen auf 839 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Insgesamt stammen 15 der 20 reichsten Menschen weltweit aus den USA. China folgt mit 610 Milliardären auf Platz zwei, während Indien mit 229 Milliardären den dritten Platz belegt. Österreich ist mit acht Milliardären vertreten. Im internationalen Vergleich ist diese Zahl zwar gering, die Vermögen bewegen sich jedoch auf einem hohen Niveau.

1. Mark Mateschitz an der Spitze Mit einem geschätzten Vermögen von 45,8 Milliarden US-Dollar führt Mark Mateschitz die Liste der reichsten Österreicher an. Der 33-Jährige übernahm das Red-Bull-Imperium seines Vaters Dietrich Mateschitz im Jahr 2022. Seitdem ist sein Vermögen um mehr als zehn Milliarden US-Dollar gewachsen. Im globalen Ranking belegt er Platz 43.

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2. Johann Graf und sein Glücksspielimperium Johann Graf ist Eigentümer der Novomatic Group, die weltweit Casinos, Spielautomaten und Online-Gaming-Angebote betreibt. Ursprünglich als Metzger ausgebildet, begann er seine unternehmerische Laufbahn mit dem Import amerikanischer Flipperautomaten. In den 1980er-Jahren gründete er Novomatic. Sein Vermögen wird aktuell auf rund elf Milliarden US-Dollar geschätzt, womit er weltweit Rang 293 einnimmt.

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3. Georg Stumpf als Investor Georg Stumpf gründete 1994 mit einem Darlehen seines Vaters die Stumpf Group. Bekannt wurde er unter anderem durch den Bau des Wiener Millennium Towers, den er 2003 mit erheblichem Gewinn verkaufte. Einen Großteil seiner Einnahmen erzielt er über den Anlagenbauer Exyte. Sein Vermögen beträgt 9,6 Milliarden US-Dollar, womit er zu den reichsten Österreichern zählt und weltweit auf Platz 359 liegt.

4. Reinold Geiger und L’Occitane Reinold Geiger ist Vorsitzender des französischen Kosmetikkonzerns L’Occitane, der weltweit rund 3.400 Filialen in etwa 90 Ländern betreibt. Seit seiner ersten Investition im Jahr 1994 trieb er die internationale Expansion des Unternehmens maßgeblich voran. Im September 2021 trat er nach über 25 Jahren als CEO zurück und ist seither weiterhin als Vorsitzender und Geschäftsführer tätig. Sein Vermögen wird auf 3,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/THOMAS SAMSON L'Occitane-Mehrheitseigentümer Reinold Geiger

5. Wolfgang Leitner und die Andritz AG Wolfgang Leitner war langjähriger Vorstandsvorsitzender des österreichischen Anlagenbauunternehmens Andritz AG. Im Jahr 2021 zog er sich aus der operativen Führung zurück und wechselte in den Aufsichtsrat. Der promovierte Chemiker verfügt laut Forbes über ein Vermögen von etwa 3,8 Milliarden US-Dollar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Heinz-Peter Bader Aufsichtsratspräsident der Andritz AG Wolfgang Leitner

6. Toto Wolff bei der Formel 1 Toto Wolff ist Teamchef und CEO des Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Teams und hält laut Forbes rund 33 Prozent der Anteile. Unter seiner Führung gewann das Team zwischen 2014 und 2021 acht Konstrukteursweltmeisterschaften sowie sieben Fahrerweltmeisterschaften in Folge. Wolff begann seine Karriere im Bankwesen und wechselte später ins Investmentgeschäft. Sein Vermögen wird auf 2,7 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Elisabeth Mandl Chef des Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Teams Toto Wolff

7. Ulrich Mommert und Familie Ulrich Mommert übernahm 1982 das damals angeschlagene Beleuchtungsunternehmen ZKW. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von Premium-Lichtsystemen für die Automobilindustrie, mit Kunden wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und Audi. Im Jahr 2018 verkaufte er ZKW für rund 1,2 Milliarden US-Dollar an den südkoreanischen Konzern LG. Sein Vermögen wird auf etwa 1,7 Milliarden US-Dollar geschätzt.

8. Michael Tojner und das Batteriegeschäft Michael Tojner erwarb 2007 den deutschen Batteriehersteller Varta und brachte das Unternehmen 2017 an die Frankfurter Börse. Darüber hinaus war er in verschiedenen Branchen tätig, darunter Online-Glücksspiel, Immobilien und Hotellerie. Sein Vermögen beträgt rund 1,2 Milliarden US-Dollar.