Wie lange werde ich noch mit meinem Diesel-Pkw fahren?

Barbara Thaler ist EU-Abgeordnete der ÖVP und dort Vizechefin des Transport-Ausschusses. Welche Zukunft erwartet uns da?

KURIER: Werden wir auch 2040 noch mit Diesel-Pkw unterwegs sein?

Barbara Thaler: Aus meiner Sicht werden die Allermeisten von uns mit batterieelektrischen Pkw unterwegs sein. Da sind wir mitten in der Umstellung, in ganz Europa wird die Ladeinfrastruktur ausgebaut, da ist der Weg vorgezeichnet. Aber es müssen auch andere Möglichkeiten bleiben, es braucht also weiter die Wahlfreiheit.

Wahlfreiheit heißt, ich werde auch mit einem Verbrenner-Pkw fahren können?