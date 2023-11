Werbekunden verlassen X in Scharen: Musk schimpft ihnen hinterher

Tech-Milliard├Ąr Elon Musk hat bei einem ├Âffentlichen Auftritt abtr├╝nnige Werbekunden seiner Online-Plattform X verbal angegriffen.

"Wenn jemand versucht, mich mit Anzeigen zu erpressen? Mich mit Geld zu erpressen? Go fuck yourself!", schimpfte Musk am Mittwoch auf der B├╝hne einer Konferenz der New York Times.

Dabei erw├Ąhnte er ausdr├╝cklich Disney-Chef Bob Iger. Ein Boykott durch Werbekunden werde X t├Âten, sagte er.

Ôץ Mehr lesen: Gro├če Werbekunden kehren Musks X nach Antisemitismus-Eklat den R├╝cken