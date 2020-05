Wer mehrsprachig ist, muss mehr verdienen

"Durch die Bank" falsche Einstufungen vermutet die Gewerkschaft auch bei den Führungskräften im Handel. Zumindest ein Drittel der Angestellten in leitenden Funktionen würde zu wenig verdienen, schätzt Proyer und kündigte eine verstärkte Überprüfung der richtigen Einstufung in Handelsbetrieben an.