Wer braucht die vielen Bankfilialen?

Mit diesem gemächlichen Schließungstempo ist es allerdings vorbei. Die Hälfte derBankfilialen dürfte in den nächsten zehn Jahren aufgegeben werden, schätzt der heimische Bankenverband. Die Berater von PriceWaterhouseCoopers sind vorsichtiger und glauben, dass zumindest ein Drittel der Bankniederlassungen vom Markt verschwindet.

Und die Filialen, die übrig bleiben, werden ganz anders aussehen müssen als bisher. Auch den Mitarbeitern wird Neues abverlangt. Experimentieren, ausprobieren und, wenn es nicht gut bei den Kunden ankommt, wieder verwerfen, lautet die neue Strategie der Filial-Verantwortlichen in den Chefetagen der heimischen Banken. Die Erste Bank etwa hat in ihrer Zentrale am Wiener Graben eine ehemalige Hotel-Mitarbeiterin eingestellt. Sie weiß, was Dienstleistung heißt. Sie fragt die Kunden, gleich, wenn sie die Bank betreten, was sie wünschen, und begleitet sie freundlich zum richtigen Bank-Mitarbeiter – oder viel häufiger zur richtigen Maschine.

In der Lerchenfelder Straße in Wien hat die Erste Bank eine Filiale so umgestaltet, wie sie glaubt, dass sie auch Kunden der digitalen Generation anlocken könnte: Hell, alles weiß, Videowalls, Touch Screens, aber natürlich auch Menschen, die beraten. Das Ergebnis nach der Testphase: "Junge waren angetan von der neuen Filial-Ausstattung, Ältere weniger", lautet die Bilanz von Erste-Bank-Vorstand Peter Bosek. Die nächste Filiale, die neu gestaltet wird, wird nicht so weiß und etwas persönlicher gestaltet. Klar ist, die Banken haben die Bedürfnisse zweier Kundengruppen zu befriedigen: Jene der jungen Generation, die gewohnt ist, möglichst viel im Internet sofort und einfach zu erledigen. Sie werden von den Banken mit Apps versorgt, über die zunehmend mehr Bankgeschäfte erledigt werden können. Und dann die Älteren, die gerne in die Filiale kommen und beraten werden wollen. "Das Internet gibt uns die Chance, leichter zu segmentieren", sagt Klaus Buchleitner, Chef der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Es könnten zudem mehr Bankgeschäfte standardisiert und online abgewickelt werden. "In der Filiale findet der Kunde gute Beratung", ergänzt Buchleitner. Für die Banken, die seit Ausbruch der Finanzkrise sparen müssten, habe der Trend zum digitalen Banking den Nebeneffekt, dass es kostengünstig sei.