Wenn Start-ups das Geld ausgeht

Noch nie war es so leicht, ein Start-up zu gründen. Das sagt einer, der es wissen muss. Harald Schürz ist Partner bei Equity One, einem Risikogeldgeber ( Private Equity bzw. Venture Capital). "Jeder, der ein gutes Projekt hat, wird ausreichend Geld bekommen." Problematisch sei eher die Frage der Anschlussfinanzierung. "Die ersten 50.000 oder 100.000 Euro kriegt man, aber was dann? Es gibt uns und einige andere wie den aws ( Austria Wirtschaftsservice, Anm.), aber wir sind alleine auf weiter Flur", beklagte sich Schürz vor Kurzem im Rahmen einer Podiumsdiskussion des AVCO (Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation). Die Folge: Man müsse nach internationalen Geldgebern suchen, das Risiko, dass das Unternehmen in der Folge ins Ausland abwandert oder verkauft wird, steige.

Michael Schuster, Founder und Partner bei Speedinvest, sieht das ähnlich: "Früher gab es 20 bis 25 Fonds, mittlerweile ist die Landschaft völlig weggebrochen." Natürlich seien z.B. drei Millionen Euro viel Geld, international betrachtet aber nicht; Österreich sei ein kleiner Markt und es gebe immer Konkurrenz aus dem Ausland mit mehr Ressourcen und Tempo.