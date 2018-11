Wenn sich der Rauch verzogen hat

Kaltgetränke dürfen schon länger ausgeschenkt werden, seit kurzem auch Heißgetränke. Ein guter Trafikant „verkauft Genuss und Lust und manchmal Laster“, sagt Otto Trsnjek (gespielt von Johannes Krisch), Titelgeber im derzeit in den Kinos laufenden Film „Der Trafikant“.

Außerdem ist die Monopolverwaltung gerade dabei, das Anbringen von Bankomaten in und an Trafiken zu erlauben – was Mieteinnahmen bringt. Und in einem Pilotprojekt werden Geldtransfer-Leistungen in der Trafik getestet.