Wenn Nobelpreisträger zum Pinsel greifen

Es ist eine der einzigartigsten Gemäldesammlungen der Welt. David Ungar-Klein organisiert seit 17 Jahren den Wiener Kongress, auf dem Nobelpreisträger, prominente Wissenschaftler, Sportler, Politiker, Unternehmer und Medienmacher referieren. Jeder von ihnen musste vor seiner Rede ein Bild malen, die Ergebnisse hätten nicht unterschiedlicher ausfallen können.

Unikate

„Jedes der mehr als 100 Bilder hat seine Geschichte und ist ein Unikat“, sagt Ungar-Klein. Sie seien zwar nicht kunsthistorisch, aber historisch bedeutend. Die meisten von ihnen hätten davor noch nie ein Bild gemalt, der erste Versuch spiegle das wieder, was sie im Innersten während des Malens am meisten bewegt habe. „Es ist deshalb eine weltweit einzigartige Sammlung, weil sie nicht wiederholbar ist, da schon einige verstorben sind“, sagt Ungar-Klein.

Prominenter könnten die „Maler“ kaum sein, unter ihnen befinden sich Größen wie Microsoft-Gründer Bill Gates, der ehemalige General-Electric-Chef Jack Welch, Ex-Disney-Chef Michael Eisner, Medienmacher Steve Forbes, der ehemalige südafrikanische Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk, der ehemalige tschechische Staatspräsident Vaclav Klaus, der deutsche Spitzenpolitiker Hans-Dietrich Genscher und der ehemalige ukrainische Präsident Wiktor Juschtschenko. Auch heimische Sportlegenden haben den Pinsel in die Hand genommen, wie Karl Schranz und Toni Innauer. Sogar der zweite Mann am Mond, Buzz Aldrin, ist mit an Bord dieses Projekts.