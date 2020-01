Wenn der Nachbar den Strom liefert, wird's billiger

Ein Hausbesitzer mit Solaranlage am Dach liefert den Strom an seine Nachbarn. Ein Verbraucher kauft seinen Strom beim Windkraftwerk nahe seiner Wohnung und ein Kleinbetrieb am Flussufer versorgt sich aus dem Kleinwasserkraftwerk. Österreichs Strommarkt wird zunehmend regional und kleinteiliger. Nicht mehr nur die großen Wasser- und Speicherkraftwerke sowie einige Gaskraftwerke beliefern die Haushalte mit Strom. Die Haushalte versorgen sich lokal selbst – und sie sehen nicht mehr ein, warum sie die hohen Kosten für das überregionale Stromnetz zahlen sollen.