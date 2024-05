Wenn Adnoc-Aufsichtsräte von „Herausforderungen“ bei der OMV sprechen

Das fängt ja gut an. Wenn Aufsichtsräte bei ihrem Amtsantritt von Herausforderungen für das Unternehmen sprechen, heißt das im Manager-Sprech, dass mit Problemen zu rechnen ist. Die beiden neuen Kontrollore, die der OMV-Miteigentümer Adnoc entsendet, ließen bei ihrem ersten Auftritt auf der Hauptversammlung keinen Zweifel daran.

Khaled Salmeen, Verhandlungsleiter von Adnoc für das Joint-Venture der OMV-Tochter Borealis und Borouge von Adnoc zum internationalen Chemieriesen, gab am Dienstag vor den Aktionären in der Wiener Messe einen Vorgeschmack darauf, was Österreichs größtes Industrieunternehmen erwartet. Salmeen gilt auch in arabischen Kreisen als beinharter Durchsetzer der Interessen von Adnoc, dem staatlichen Ölgiganten von Abu Dhabi.

„Herausforderungen“ werde die künftige Reise der OMV bringen. Nachsatz: „Aber auch viele Chancen“. Gemeint ist damit wohl, falls die OMV sich gegenüber Adnoc entsprechend kooperativ verhält.