Weniger Schwarzarbeit in Österreich

Die europäische Schattenwirtschaft ist nach einer Studie des Linzer Wirtschaftswissenschaftlers Friedrich Schneider geschrumpft. Gemessen an der Wirtschaftsleistung (BIP) sank der Anteil der Schwarzarbeit in Europa von 22,4 Prozent im Jahr 2003 auf 18,5 Prozent im laufenden Jahr. In absoluten Zahlen sind dies 2,15 Billionen Euro.

Österreich ist mit einem Anteil von 8 Prozent der Schwarzarbeit am BIP ein Vorzeigeland und liegt damit hinter der Schweiz (7 Prozent) auf Rang 2. In absoluten Zahlen macht der „Pfusch“ hierzulande 24 Mrd. Euro aus. Deutschland liegt mit 13 Prozent im besseren Drittel der Rangliste, hat aber mit 351 Mrd. Euro insgesamt die größte Schattenwirtschaft in Europa. Am größten ist der Anteil in Bulgarien (31 Prozent), Kroatien (28 Prozent), Italien (21 Prozent) und Spanien (19 Prozent).