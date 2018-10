Weltspartag: Feiern schaut anders aus

Vor dem Weltspartag am 31. Oktober werden traditionell die Spargewohnheiten der Österreicher unter die Lupe genommen. Ob Umfragen zu den Liebkindern bei den Sparformen oder beinharte Statistiken der Banken und der Nationalbank: Alle Daten zeigen, dass die Österreicher sehr vorsichtig agieren. In Zeiten von Sparzinsen, die mit dem freien Auge beinahe nicht wahrnehmbar sind, heißt das, dass die Österreicher weniger Ertrag erwirtschaften als die Sparer und Anleger in anderen Ländern.

Österreichische Sparer mussten sich im Zeitraum von 2012 bis 2017 mit einer Rendite von mageren 0,85 Prozent nach Abzug der Inflation zufriedengeben, hat die Agenda Austria berechnet. Die Finnen brachten es in diesem Zeitraum sogar auf 6,2 Prozent.