Welthandel in der Krise - Fragen und Antworten

Schon abgeschlossen sind seit 5. August 2014 die Verhandlungen über CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), das EU-Abkommen mit Kanada. CETA gilt als Blaupause für TTIP, der 1600-seitige Vertragstext war lange unter Verschluss, wurde dann an die Öffentlichkeit gespielt. Seit dem EU-Kanada-Gipfel im September 2014, der den Abschluss der Verhandlungen markierte, ist der Text für jedermann zugänglich (aber außer für Insider wohl für kaum jemanden verständlich...)

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership): Nach zahllosen gescheiterten Anläufen verhandeln die zwei größten Wirtschaftsblöcke EU und USA seit 2013 erneut über ein Freihandelsabkommen. Nach dem Willen von Brüssel soll die Marktöffnung das ambitionierteste EU-Abkommen – jenes mit Südkorea von 2010 – übertreffen.

23 Staaten und Ländergruppen verhandeln seit 2012 in Genf über TISA (Trade in Services Agreement). Angeführt wird die Gruppe mit dem skurrilen Namen „wirklich gute Freunde (des Handels)“ von den USA und der EU. Die TISA–Vereinbarungen sollen so breit angelegt sein, dass sich möglichst viele unter dene 159 Mitgliedern der Welthandelsorganisation ( WTO) anschließen.

Die WTO selbst steckt nämlich in einer tiefen Sinnkrise. Sie hat in zwanzig Jahren ihres Bestehens – seit dem GATS (General Agreement on Trade in Services) und der „Uruguay-Runde“ von WTO-Vorläufer GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) im Jahr 1995 – nicht viel weitergebracht. Der Vorteil von sogenannten multilateralen Vereinbarungen (also unter allen WTO-Mitgliedern) wäre, dass sie gleiche und somit faire Voraussetzungen für alle schaffen. Sie stellen gewissermaßen einen Mindeststandard von Handelsregeln dar, der für alle verbindlich ist.

Oder besser gesagt, wäre. Denn die Verhandlungen zur sogenannten „Doha-Runde“ gelten als gescheitert (die Abkommen sind nach den Städten/Orten, wo der Auftakt stattfand, benannt). Doha war als ganz großer Wurf gedacht. Selbst das viel, viel bescheidenere „Bali-Abkommen“, das nur den Handel mit den Schwellenländern regeln wollte, hängt in der Luft. Es war seit Dezember 2013 fix ausverhandelt. Kurz vor Ablauf der Ratifizierungsfrist am 31. Juli 2014 brachte es Indien aber noch zu Fall. Und zwar, weil das riesige Schwellenland keine Zugeständnisse bei seinen Lebensmittelvorräten machen wollte. Jetzt scheinen sich die USA und Indien in diesem heiklen Punkt doch noch geeinigt zu haben - es soll einen neuen Anlauf für „Bali" geben.

TPP (Trans-Pacific Partnership): Die USA verhandeln nicht nur mit der EU ein Freihandelsabkommen, sondern seit 2005 auch mit elf Pazifikstaaten, darunter Australien, Japan, Chile, Malaysien und Kanada. China und Südkorea haben nur vages Interesse bekundet. US-Präsident Obama sieht TPP als Leuchtturmprojekt seiner Amtszeit.