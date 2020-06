Weltbank muss sich für neue Leitung entscheiden

Ein US-Amerikaner oder doch nicht – das ist die große Frage, wenn die Weltbank heute entscheidet, wer ihr neuer Präsident wird. Ein ungeschriebenes Gesetz besagt: An der Spitze der Weltbank sitzt ein US-Amerikaner, die Spitze des Internationalen Währungsfonds ( IWF) wird von Europa aus besetzt. Als Kandidat mit den besten Aussichten, nächster Chef der Weltbank zu werden, gilt daher der Wunschkandidat von US-Präsident Barack Obama: Der 52-jährige Jim Yong Kim, der in Seoul ( Südkorea) geboren wurde und mit fünf Jahren mit seiner Familie in die USA ausgewandert war. Kim ist Arzt und medizinischer Anthropologe und derzeit Präsident der US-Eliteuniversität Dartmouth College in New Hampshire.