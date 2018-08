Welche Jobs dem Sparstift zum Opfer fallen

Die Sanierung der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner wird für den neuen Eigentümer, den Signa-Konzern um den Investor René Benko, kein Spaziergang. Wie berichtet, hat das Unternehmen gestern, Freitag, 1154 der 5000 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet. Bis Jahresende soll der Personalabbau über die Bühne gehen. „Die Restrukturierung war seit drei Jahren überfällig, sie hätte schon unter dem vorigen Eigentümer Steinhoff starten müssen“, räumt Leiner-Betriebsratschef Karl Vogl im Gespräch mit dem KURIER ein. „Die Umsetzung der Restrukturierung durch den neuen Eigentümer wird aber einige Jahre in Anspruch nehmen.“

Sonja Karner, Betriebsratsvorsitzende von Kika, fügt hinzu: „Natürlich wussten wir, dass etwas kommt, wir haben aber mit weniger Stellenstreichungen gerechnet.“

Insgesamt 96 Arbeitsplätze werden in der Zentrale in St. Pölten gestrichen, 198 Jobs österreichweit im Logistikbereich und weitere 577 Jobs verteilt auf jene 42 Standorte, die fortgeführt werden. Durch die vier Standorte, die geschlossen werden, fallen weitere 283 Arbeitsplätze weg: Kika Vösendorf mit 77 Jobs, Kika in Spittal/Drau mit 51 Jobs, Leiner in Innsbruck mit 49 Mitarbeitern und Leiner in Wiener Neustadt mit 76 Mitarbeitern. „Der Leiner-Standort in der Innenstadt von Wiener Neustadt besteht seit mehr als 50 Jahren. Er ist aber nicht mehr erfolgreich, weil die Kundschaft aus der Innenstadt verschwunden ist“, sagt Vogl. „Die Leute fahren lieber in das Einkaufszentrum Fischapark oder in die SCS in Vösendorf.“