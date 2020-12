Weiterhin wenige Neuzulassungen auf EU-Automarkt

Verschärfte Maßnahmen im Zuge der zweiten Coronawelle in mehreren europäischen Ländern haben die Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt weiter einbrechen lassen.

Im November ging die Zahl der in der Europäischen Union neu registrierten Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12 Prozent auf 897.692 Fahrzeuge zurück, wie der europäische Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte.