Weiterhin kein Konsens bei den Maklerprovisionen

Auch wenn bereits im März eine Einigung der Regierungsparteien verkündet wurde, wird es mit der Abschaffung der Maklergebühren für Mieter so rasch nichts werden. Die Neuregelung hätte mit Beginn des kommenden Jahres in Kraft treten sollen. Nun gibt es aber zwischen der ÖVP und den Grünen keinen Konsens in der Frage, wie man Umgehungsgeschäfte verhindern kann.