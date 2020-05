Weiterer Hedgefonds für Bawag/PSK

Vor rund sechs Jahren hat der US-Hedgefonds Cerberus die Bawag/PSK um 3,2 Milliarden Euro zu 99 Prozent übernommen. Das Investment hat sich jedoch, zuletzt wegen der Finanzkrise, alles andere als zufriedenstellend entwickelt. Bis jetzt hat der Eigentümer keinen Ertrag daraus gesehen. Zudem sind noch 550 Millionen Euro an Staatshilfe offen. Cerberus will die Lasten nun aufteilen und holt einen weiteren Hedgefonds an Bord. Die New Yorker Golden Tree Asset Management will 40 Prozent der Anteile übernehmen und zudem 200 Millionen Euro an Eigenkapital in die Bank pumpen.

Ein entsprechender Antrag bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) liegt vor. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nun zwei Monate Zeit, ebenfalls ihren Sanktus zu geben. Voraussetzung: Golden Tree legt der FMA gegenüber seine Haupteigentümer offen. Dass darunter der Spekulant Wolfgang Flöttl sein könnte, wie in einigen Medien kolportiert wurde, dementieren dieser sowie die Aufsicht. Golden Tree wurde im Jahr 2000 von Geschäftsführer Steven Tananbaum gegründet und verwaltet Beteiligungen im Wert von 16,6 Mrd. Dollar. Nach Abschluss des Deals wird Cerberus mit 55 Prozent Hauptgesellschafter der Bawag bleiben, neben Golden Tree sollen die übrigen fünf Prozent an weitere neue Investoren gehen. Golden Tree ist bereits indirekt an der Bawag beteiligt. Der Fonds hat 2006 gemeinsam mit anderen Investoren Anleihen von Cerberus gezeichnet, mit denen der Bawag-Kauf finanziert wurde.