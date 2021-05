Weißrussland: Österreichs Handelsbeziehungen laufen auf Sparflamme

Mit 9,4 Millionen Einwohnern hat Weißrussland ungefähr Österreichs Bevölkerungsgröße - wirtschaftlich verbindet die beiden Länder aber wenig, der bilaterale Handel ist unbedeutend. Auffallend ist, dass Österreich in dem osteuropäischen Land zu den größten Investoren hinter Russland zählt, das liegt vor allem am Engagement der Raiffeisen Bank International (RBI) und der Telekom Austria.

2019 hat Österreich nach Weißrussland (Belarus) Waren im Wert von 126 Mio. Euro geliefert, das macht nur ungefähr ein Tausendstel der österreichischen Exporte insgesamt aus. Die Einfuhren aus Weißrussland waren mit 26 Mio. Euro noch geringer. Österreich liefert an Weißrussland vor allem Maschinen, Arzneimittel und Metallwaren und bezieht von dort Eisen und Stahl sowie Möbel.

Laut Wirtschaftskammer Österreich sind in Weißrussland 82 Unternehmen mit Kapitalbeteiligungen engagiert. Neben der Telekom Austria und der RBI sind das u.a. die Vienna Insurance Group (VIG), Kapsch oder der Spanplatten-Erzeuger Kronospan. Die Telekom hat auch hohe Investitionen in den Aufbau des 5G-Netzes in Weißrussland angekündigt. 2019 gab die Telekom 9,5 Mio. Euro für Frequenzen in Weißrussland aus.