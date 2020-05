Made in Australia statt in Austria

Verwechslungen sind nicht immer ein Problem. Bei der Winzer-Familie Salomon passt Austria genauso wie Australia. Seit 222 Jahren widmet sich die Familie in Stein an der Donau der Produktion hochwertiger Weißweine. Seit fast 14 Jahren erntet Bertold Salomon in seinem Salomon Estate in South Australia Rotweintrauben. Etwa 70.000 bis 75.000 Flaschen werden dort jährlich abgefüllt. Die Konsumenten zahlen dafür zwischen 12 und 35 Euro. Beim Spitzenprodukt beträgt der Preis etwa 90 Euro.

Dass ein Österreicher im Weinbaugebiet Finniss River aktiv wird, war der auflagestärksten Tageszeitung des Kontinents, The Australian, eine Geschichte wert. Als "The Waltzing Winemaker " wurde Salomon in der Sonntagsbeilage vorgestellt. Österreich-Klischees bringen manchmal auch Vorteile. Der Auslandseinsatz von Bertold Salomon geht weiter. In Neuseeland wurde ein Joint Venture gegründet.

Das internationale Engagement heimischer Weinbauern ist kein Zufall. Immer mehr Winzer arbeiten in jungen Jahren im Ausland. Sie haben daher kein Problem mit Projekten außerhalb Österreichs. Im globalen Weinmarkt mit geringen Transportkosten steigen die Chancen, dass sich solche Engagements rentieren.