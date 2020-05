Weihnachten sitzt der Euro locker: Fernflüge ausgebucht

Im Tourismus spielt Tirol in einer eigenen Liga. Allein die Gemeinde Sölden beherbergt jährlich fast so viele Gäste wie das gesamte Burgenland. Das spiegelt sich auch in der Zahl der Gästebetten in Relation zur Bevölkerung wider. Auf fast jeden zweiten Einheimischen kommt in Tirol statistisch gesehen ein Gästebett. Zum Vergleich: In Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark, Wien und im Burgenland gibt es unter 100 Betten je 1000 Einwohner.

Bei der Auslastung der Gästebetten ist die Ganzjahresdestination Wien ungeschlagen (siehe Grafik). Und das Bettenangebot wird weiter ausgebaut – im Vorjahr um 6,9 Prozent. Die Zahl der Betriebe erhöhte sich in der Bundeshauptstadt dynamisch um 19,7 Prozent – in ganz Österreich verringerte sie sich zwischen November 2011 und Oktober 2012 im Schnitt um 1,1 Prozent. Generell ist die Bettenauslastung österreichweit im Winter besser als im Sommer.