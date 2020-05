Geschäftsreisen werden teurer, Firmen auf der Kostenbremse

Video-Konferenzen ersetzen Dienstreisen kaum. Reisekosten werden straff gemanagt. Weltweit müssen sich Unternehmen darauf einstellen, dass die Kosten für Business-Trips 2013 nach oben gehen. Je nach Region unterschiedlich. Am teuersten werden Reisen in den Boom-Märkten in Lateinamerika, Asien und Russland, prognostiziert Kirsten Neuman, Vice President von American Express Business Travel, dem international größten Anbieter von Geschäftsreisen. Vor allem die Preise für Langstreckenflüge in der Businessclass werden um zweistellige Prozentsätze anziehen.

Auch in Österreich müssen Unternehmen tiefer in die Kasse greifen. Die Airlines dürften die Tarife für die Holzklasse um bis zu drei Prozent nach oben korrigieren, wer seine Mitarbeiter komfortabler vorne sitzen lässt, zahlt bis zu vier Prozent mehr. Preissteigerungen bis zu fünf Prozent erwartet Neuman fürs Nächtigen in Hotels. Billiger würden Geschäftsreisen nur in Krisenländern wie etwa Spanien.