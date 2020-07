Weg frei für Finanztransaktionssteuer

Dienstagmorgen in Luxemburg, vor dem Start des EU-Finanzministertreffens. Zu den sieben Ländern, die sich für die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen einsetzen – darunter auch Österreich – hatte sich Estland dazugesellt. Acht reichten allerdings noch immer nicht, um die Steuer innerhalb der EU sozusagen im kleinen Kreis einzuführen. Für die sogenannte "Verstärkte Zusammenarbeit" sind laut EU-Vertrag mindestens neun Staaten nötig. Zu Mittag war dann klar: Die Überredungskünste der Steuer-Befürworter haben gewirkt. Insgesamt elf Länder werden mitmachen. Neben Estland sind nun auch Italien, Spanien und die Slowakei dabei.

Jetzt geht es darum, rasch Konkretes auszuarbeiten. Die EU-Kommission hatte im Vorjahr vorgeschlagen, den Handel mit Aktien und Anleihen mit 0,1 Prozent und den Handel mit spekulativen Finanzprodukten wie Derivaten mit 0,01 Prozent zu besteuern. Würde die Steuer EU-weit eingeführt, kämen Einnahmen von geschätzten 57 Milliarden Euro pro Jahr zusammen. Dass bis 2014, dem Startjahr der neuen Steuer, alle übrigen EU-Länder auch noch mittun, ist allerdings ausgeschlossen. Vor allem Großbritannien und Schweden sind strikt dagegen. Sie fürchten ein Abwandern von Investoren. Der britische Finanzminister George Osborne kann sich ein Mitmachen nur dann vorstellen, wenn die Steuer weltweit eingeführt wird. "Auch in New York, Chicago, Singapur und Hongkong", sagte er am Dienstag.