Microsoft-Chef Ballmer kündigt Rücktritt an

Microsoft will nun mithilfe eines externen Unternehmens nach der idealen Nachbesetzung suchen. Diese soll laut Ballmer die Firma in einen Gerätehersteller und Dienstleistungs-Anbieter umbauen. „Ursprünglich wollte ich in Ruhestand gehen, wenn die Umwandlung abgeschlossen ist. Nun brauchen wir einen CEO, der für längere Zeit an Bord bleibt und diesen Wandel mitmacht“, beschreibt Ballmer die Anforderungen an seinen Nachfolger. Ein Mitglied des Komitees, das die Auswahl durchführt, ist Bill Gates, der nach wie vor Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens ist. Ob Ballmer,wie Gates, in einer Berater-Rolle aktiv bleibt, ist unklar, aber wahrscheinlich. „Ich schätze meine Anteile an Microsoft und freue mich darauf, meine Rolle als einer von Microsofts größten Anteileignern fortzusetzen“, so Ballmer.